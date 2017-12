Organizações feministas estão condenando as trolagens online contra Dilma e Janaina Paschoal. Segundo várias ativistas, o que está sendo feito com elas é o chamado “gaslighting” – expressão inglesa para designar uma manipulação psicológica que leva as pessoas ao redor de uma mulher a acharem que ela é maluca ou é incapaz.

Segundo o coletivo Think Olga, o que se mostra é o estereótipo da mulher “louca descontrolada”.

Girl power 2

A atitude não é uma exclusividade brasileira, conforme explicado na página do coletivo. Hillary Clinton, Cristina Kirchner, Taylor Swift e Nicki Minaj já sofreram esse tipo de crítica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para se manifestar contra essa atitude, as ativistas lançaram a hashtag #IstoÉMachismo, que já está circulando nas redes sociais.