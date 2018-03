Fala-se, nos bastidores do SBT, em levar a novela Carrossel para mais perto das 21h. Motivo? A boa audiência do folhetim diante de Salve Jorge, da Globo, ajudaria o Programa do Ratinho – que anda empatando com Balacobaco, da Record.

