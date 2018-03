Gin Tupiniquim

O eslovaco Mike Simko transformou seus três anos de contato com a cultura brasileira no primeiro London Dry Gin da América Latina, feito 100% de ingredientes brasileiros e de forma artesanal. O Arapuru – nome, em tupi-guarani, do pássaro que tem o canto mais belo da Amazônia, foi elaborado por Mike, que após pesquisar os ingredientes e regiões do país, convidou o especialista Robert Dorsett, criador do Martin Millers, para aprimorar a parte técnica da receita. A bebida, que será lançada dia 2 de agosto com festa no Subastor, tem em sua fórmula ingredientes nacionais, como o imbiriba, puxuri, pacová, caju e frutos da aroeira, misturados aos ingredientes tradicionais da bebida.

