Gim 100% brazuca

O artista plástico Alexandre Mazza, o italiano radicado no Brasil Arturo Isola e o mixologista Tato Giovannoni resolveram investir em uma paixão em comum e criar uma destilaria nacional de gim.“Podemos até fingir não acreditar no Destino, mas é certo que as iniciais dos nossos sobrenomes formam a mágica palavra “gim”, contam.

Localizada em Barra Mansa, a cerca de 130 km do Rio de Janeiro, em uma antiga fazenda de café que data de três séculos atrás, a Amázzoni, nasceu tendo como objetivo produzir um gim 100% brasileiro – dos ingredientes à produção. Para tanto, a fazenda se mostrou perfeita para o processo, já que dispõe de uma poderosa caldeira original a lenha, ideal para alimentar o alambique para a fervura das infusões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.