Gilmar organiza no TSE formas de uso do fundo eleitoral

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, criou novos grupos dentro do tribunal para criar as normas que vão orientar juízes, na próxima campanha eleitoral, sobre o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, recém-aprovado no Congresso e que destina um valor até R$ 1,7 bilhão para os gastos dos candidatos.

Um dos itens a serem definidos, via resolução, é a forma de divisão dos recursos dentro de cada partido — para impedir que ocorram distorções e favorecimentos para um ou outro nome. Outros vão estabelecer formas de uso da propaganda, por exemplo, nas redes e na internet.