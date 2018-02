Gil canta em bloco de Mariana Aydar

Gilberto Gil, grande homenageado da Vai-Vai – a escola desfilou ontem no Anhembi – aproveitou sua passagem por Sampa para subir no trio de Mariana Aydar. Para a coluna, Gil respondeu a três perguntas.



SP era considerada o túmulo do samba. Como vê essa transformação no carnaval paulista?

É sempre positivo a cidade se alegrar e dançar no carnaval, que é uma festa linda!



O que achou de a Mariana Aydar ter escolhido SP para lançar seu bloco de forró?

É natural, pois ela é paulistana e muito ligada aos ritmos nordestinos.



Acha que o carnaval paulista tem uma mensagem mais politizada que o de outros Estados?

O carnaval de nenhum lugar é especialmente politizado. É alegria, ritmo e comunicação. / S.P.

