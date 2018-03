Com 18 metros de altura e 56 de largura, o palco para a grande noite do aniversário de Roberto Carlos demora seis dias para ser montado. E três dias para ser desmontado, segundo Regina Yazbek, da Movicarga – que cuida de eventos como a F-1. Será sábado, no Allianz Parque.

