A exposição 140 Caracteres– que o Museu de Arte Moderna abre dia 28 – é inspirada nas manifestações que tomaram conta do Brasil em junho do ano passado e sua relação íntima com as redes sociais.

Os visitantes poderão fazer uma “selfie” na mostra, sentando-se numa escrivaninha, atrás de uma placa de acrílico onde se lê “Problemas nacionales” – obra de Jonathas de Andrade.