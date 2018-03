Nadia Blumenfeld doou à Faap uma das fotos mais emblemáticas da exposição que acontece no museu. The Girl in the Eiffel Tower foi feita para a Vogue francesa, em 1939, pouco antes de a Segunda Guerra Mundial eclodir.

A “girl” em questão viria a ser modelo e esposa de Irving Penn – e, na época, se chamava Lisa Fonssagrives.