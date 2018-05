Gestores de museus defendem que Estado honre valores de contratos com OS

Em encontro para debater o modelo de gestão das Organizações Sociais, anteontem no Sesc Paulista, foi unânime a análise de que as OS têm impacto positivo.

Entretanto, gestores do Museu do Amanhã, Filarmônica de Minas e Museu de Arte do Rio defenderam que, para que elas sejam saudáveis, o Estado tem honrar os valores estipulados em contratos.

Já os maestros Roberto Minczuk e Fabio Mechetti defenderam a autonomia criativa dos diretores artísticos e curadores nas OSs.

