Amigos de Alckmin saíram dizendo, no sábado, que “deu Freud” na cabeça do governador, durante seminário para prefeitos do interior a respeito de “eficiência pública”.

Tudo porque, mal iniciado o encontro — no WTC, na zona sul de São Paulo –, Alckmin foi apresentar o prefeito paulistano, que estava ao seu lado, e o chamou de… Geraldo Doria.

Não demorou para que alguém providenciasse uma explicação: “Ele queria mostrar que governador e prefeito são mesmo um só”.