Geraldo Azevedo está confirmado no novo disco do Casuarina. O artista acaba de gravar ao lado de Gabriel Azevedo – que não é parente –, a canção Embira. O álbum do quarteto está sendo gravado e deve sair em maio, pela Biscoito Fino.

