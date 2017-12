Clooney apoia Hillary Clinton e irrita eleitores de Bernie Sanders, diz jornal

O ator George Clooney e sua mulher Amal Alamuddin pilotam, sexta, jantar de fundraising para Hillary Clinton, em São Francisco, na casa do empresário do Vale do Silício Shervin Pishevar — que chegou a arrecadar cerca de U$ 700 mil para a campanha de Barack Obama.

Segundo o jornal britânico The Guardian, apoiadores de Bernie Sanders — que disputa a nomeação do Partido Democrata com Hillary — ficaram inconformados e planejam protestar com panelas, na sexta-feira, na porta da casa do empresário.

Os convites do jantar variam de U$30 mil a U$300 mil — sendo esse valor para quem desejar dividir a mesa com Clooney e Hillary.