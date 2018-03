No ritmo em que estão os aumentos de preço, em 30 anos o brasileiro gastará 70% de seu salário com plano de saúde. O cálculo é do Idec.

Base da matemática: em dois anos, o reajuste dos planos cresceu sete pontos porcentuais além da inflação. Hoje, o brasileiro compromete 7% da renda com esse tipo de contrato.