Antonio Mendes, genro de Rogério Fasano, oferece serviço de personal chef

A influência da namorada, Anna Fasano, ajudou na decisão do chef Antonio Mendes de se restabelecer no Brasil. Após oito anos fora – e deixando para trás proposta de ser chef de um novo restaurante em Paris –, o carioca oferece agora serviço de personal chef em SP. “Eu batalhei muito lá e tinha a intenção de permanecer fora, mas percebi que aqui em São Paulo tem um mercado muito bom. E, claro, o fato de eu querer ficar perto dela contou bastante”, explica. Diferentemente do pai de sua namorada, o restaurateur Rogério Fasano, a influência gastronômica da comida de Antonio vem da Ásia e da França. “Ele é o melhor daqui, o admiro muito, mas hoje, o que temos em comum, é o fato de amarmos a mesma pessoa: a Anna.”

