O mercado financeiro está doido para saber qual é o segredo do Bintang, fundo fechado, de renda fixa, baseado na Indonésia. Que vem operando fortemente no Brasil, por meio do Pactual.

Criado nos últimos quatro anos, ele rendeu, em 2011, nada menos que 402,28%. E, neste ano, já cresceu 198,91%.

Tradução do nome do fundo para o português: Estrela.