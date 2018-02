Depois de o Bar Leo vender chope Brahma que não era Brahma, é a vez do doce de leite. A franquia do Café Havanna no shopping Pátio Higienópolis usa, em bebidas e quitutes, ‘dulce de leche’ SanCor. E não o seu próprio, como pode supor o consumidor. Indagados pela coluna, funcionários admitiram que só itens industrializados e o café expresso com doce de leite levam Havanna.

Os demais, como o famoso cheesecake (R$ 15), são preparados com o genérico, que, no Pão de Açúcar, custa R$ 4,99 (250 gramas). Já o original é encontrado nas lojas Havanna por R$ 17 (450 gramas).

Genérico 2

Questionado, Renan Ferraciolli, do Procon, explica: “Como o cardápio não especifica que usa marca diferente, é gerada uma expectativa legítima no cliente de que ele estaria consumindo doce de leite Havanna, o que pode configurar oferta enganosa”.

E finaliza: a empresa tem o direito de usar outra marca, mas deve informar, claramente, a decisão ao consumidor.