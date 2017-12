Câmara, Gilmar e Janot no caminho de Dilma

O foco na votação do impeachment, no domingo, é tão intenso que poucos se dão conta de que, caso saia vencedora nessa sessão, Dilma caminha para outro teste difícil na quarta-feira, dia 20.

É nesse dia que Gilmar Mendes levará ao plenário do STF o texto em que o procurador-geral Rodrigo Janot, ao avaliar um pedido contra a posse de Lula na Casa Civil, denuncia a presidente por desvio de finalidade e obstrução de justiça.

Na sua argumentação, o procurador-geral sustenta que fatos envolvendo aquela nomeação “são suficientes para caracterizar desvio de finalidade”.

Ou seja, a presidente corre o risco de, escapando de um processo, cair em outro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gato 2

Corria em alguns meios, ontem, que Janot estaria também preparando denúncia – para apresentar quem sabe, antes da votação do impeachment – contra Ciro Nogueira, do PP. No caso, por tentar uma negociação — já desfeita — de votos de sua bancada para Dilma em troca de dois ministérios e da Caixa.