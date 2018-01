Cozinha do futuro

Albert Adrià – irmão do chef catalão Ferran Adrià – desembarca em São Paulo no fim do mês. Motivo? Participar do Mesa Tendências, maior congresso de gastronomia da América Latina. A palestra vai encerrar o evento, no dia 27. O catalão vai contar para o público um pouco da sua história na gastronomia, desde que saiu no premiado El Bulli até os dias de hoje.

Atualmente ele é dono de cinco restaurantes em Barcelona e prestes a abrir o Enigma, o sexto. Depois de executar ao lado do irmão a cozinha chamada de “tecnoemocional”, ele vai revelar quais são os próximos passos de suas criações.