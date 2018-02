Gasparzinho?

Em lugar de luz, há um condomínio no fim do túnel que Kassab planeja construir na Sena Madureira para dar acesso à Imigrantes. Segundo o traçado da Prefeitura, a obra engolirá cinco casas de um residencial. E a área de lazer de outro em construção. O que mais preocupa os advogados dos moradores é a promessa de não haver desapropriações.

As casas e o prédio simplesmente não aparecem no mapa da Prefeitura… Em audiência pública, que acontece quinta, pretendem provar que as construções existem, sim.