Sérgio Cabral chegou mais de uma hora atrasado à abertura da Feira da Providência, quarta-feira, dando um chá de cadeira no dono da festa, cardeal d. Euzébio Scheid. Que, do alto de seus 76 anos, simplesmente não ficou para a abertura do evento.



Não sem antes atacar: “Garoto, tenho autoridade e idade para não ser tratado dessa maneira.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.