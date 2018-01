No desespero de ontem, ante o derretimento do preço das ações de Petrobrás, um grupo de operadores de mercado fez as contas e constatou: um litro de água custa hoje mais que um litro de petróleo.

