Luís Roberto Barroso defendeu, em palestra para cerca de 300 servidores do STF, proposta inusitada para tentar agilizar o julgamento de processos que levam o “carimbo” de repercussão geral.

Quer reduzir para dez os temas analisados a cada semestre – há 750 na fila. E bater o martelo nos seis meses seguintes. A ideia ainda precisa passar pelo crivo dos colegas.

…jurídico

Trata-se do tormento da vez no Judiciário brasileiro. Enquanto o Supremo não toma uma decisão, fica congelado o andamento de todas as ações abaixo. Estimadas em 685 mil.