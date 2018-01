Indagado anteontem por João Doria sobre a pesquisa do Ibope, Michel Temer afirmou que o resultado foi bom, mas não muito diferente do Datafolha.

E completou: “Não me iludo com pesquisas. Principalmente as feitas muito antes do pleito. Servem apenas de balizadores, não decidem eleição”.

Garfo e faca 2

Aliás, Temer surpreendeu, repetindo, duas vezes, convite para que os mais de 100 empresários presentes ao jantar do Lide usem o acesso à vice-presidência para apresentar demandas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E exaltou a privatização (usou, sim, essa palavra) do campo de Libra como conquista substantiva do governo Dilma – no que foi plenamente aplaudido.

Garfo e faca 3

Durante o evento, André Esteves se mostrou otimista em relação ao País, embora fazendo a ressalva de que o governo precisa acelerar os projetos de infraestrutura. Maria Luiza Trajano enfatizou a importância do varejo, reclamando, entretanto, da pesada carga tributária.

Já Roberto Cortes, da VW Caminhões, era só sorrisos. Seu setor vai de vento em popa.