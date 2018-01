Game of thrones

Pelo menos 21 testemunhas já estão listadas para depor, a partir de segunda-feira, no processo de impeachment de Dilma no Senado. Mas o número final é incerto: a oposição quer esticar e eles podem passar dos 40. Tanto que o senador Aloysio Nunes foi ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, pedir que limitasse essa multidão.

A boa notícia, para Temer, é que as oitivas do processo começam… pelos convocados do relator, Antonio Anastasia, e dos advogados da acusação à presidente.

Dilma será a última a ser ouvida.