Galo de briga

O ator Marcelo Faria aprontou durante show na Miranda, ontem à noite, no Rio. Deu até carteirada para tentar entrar na área vip, mas foi reprimido por um segurança e reagiu com ofensas e garrafadas. Segundo testemunhas, o segurança manteve a calma, mesmo com a testa ensanguentada. Foi levado ao hospital e prestou queixa contra Faria — que deixou o local em seguida e tentou abafar o barraco.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o ator confirmou que estava na Miranda, mas disse que a briga não foi com ele. A casa de shows confirma o ocorrido.