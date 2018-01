Galeria Nicoli se especializa em design

Nos moldes de uma galeria de arte, mas com foco no design. É assim que Carla Nicoli define a Galeria Nicoli, da qual é proprietária. “Nós temos exposições individuais, vendemos peças únicas e exclusivas ou com tiragem reduzida”, explica. Luminárias, seguidas de mesas, são os queridinhos dos clientes: “Realmente é um mistério, mas as luminárias são, de longe, os itens mais procurados”, afirma. Antes de começar a trabalhar exclusivamente com peças de design, a Nicoli também comercializava obras de arte. “Vimos que esse modelo híbrido não vai tão bem no Brasil”, conta. Atualmente, quem exibe suas peças no espaço é o designer Paulo Goldstein

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.