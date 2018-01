Gabriela Pugliesi desiste de programa na televisão

Gabriela Pugliesi ainda não vai ter seu programa de televisão. Em vias de fechar um acordo com a Produtora Rio Cinema Digital – que já havia recebido autorização via Lei Rouanet para captar recursos – a digital influencer desistiu da empreitada. A razão? Ela informa que não se sentiu confortável com o formato e decidiu não levar o assunto adiante.

Antes da desistência de Gabriela, uma petição pública assinada por mais de 22 mil pessoas pedia que o MinC cancelasse a autorização de captação para o programa