Antes mesmo de fechadas as urnas, os dirigentes do DEM, PPS e PSDB discutiam o futuro. Kassab, assediado pelo PMDB, tem dito a interlocutores que gosta da ideia da fusão dos três partidos. Já no campo governista, petistas e aliados calculam que o PSB pode surgir como força emergente nestas eleições. Com a provável vitória acachapante de Eduardo Campos, em Pernambuco, e de Cid Gomes, no Ceará.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.