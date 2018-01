Time de mulheres no Futuro Refeitório

Uma trupe de quatro mulheres é a cara do Futuro Refeitório – que acaba de abrir no bochicho de Pinheiros. Hanny Guimarães, que faz a panificação do café-restaurante, aceitou convite para se juntar à chef Gabriela Barretto, a sua irmã e sócia Karina e a Natália Ramos Braga – responsável pela torrefação–, formando um time que dá gosto a qualquer discurso de empoderamento feminino. Mesmo atuando em um mercado ocupado por muitos por homens, as moças não se intimidam. “Sempre trabalhei com mulheres incríveis, elas sempre estiveram lá batalhando, brilhando. Me dou muito bem trabalhando com mulheres, por alguma razão. Mas não gosto de generalizar. Homens ou mulheres. O importante é ter afinidade, respeito, admiração, que é o que eu tenho por esse time”, afirma Gabriela.

