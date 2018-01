O encontro nacional para debater o futuro do PT tem data marcada: 10 e 11 de dezembro. O partido escolheu dezembro, pós eleições municipais, quando poderá sentir a temperatura da população em relação ao partido.

Antes do grande encontro, a sigla quer trazer nomes internacionais para debates que vai promover com a militância no próximo semestre. Entre eles, o economista Thomas Piketty e vice-presidente da Bolívia, Álvaro Linera. Os convites ainda serão feitos.