Eterno defensor da promoção de mudanças na legislação cambial, Roberto Giannetti da Fonseca, da Fiesp, vê com bons olhos a atuação de Guido Mantega para tentar segurar a valorização do real. Entretanto, atesta que ainda não se mexeu no que, efetivamente, faria ‘real’ diferença: no mercado futuro do dólar, na BM&F.

Estará esta ação escondida dentro do arsenal cambial alardeado pelo ministro?