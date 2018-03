Futuro definido

Paulo Loeb e seus sócios na agência F.biz estão por trás do evento beneficente Transformação Pela Oportunidade – que acontece dia 8, no Instituto Tomie Ohtake, em prol dos jovens de rua amparados pela Casa Taiguara. Na verdade, a missão de Paulo começa depois que os jovens deixam a instituição, aos 18 anos. Ele os ajuda a arrumar colocação no mercado de trabalho. “A ONG faz um trabalho muito interessante de inclusão via cultura digital. Nossa tarefa é achar, em empresas e agências de publicidade, parcerias que deem uma chance de trabalho a esses jovens”, explica. O mestre de cerimônias será Dan Stulbach, e a noite terá ainda show de Arnaldo Antunes e palestra de Clóvis de Barros Filho. O ritmo ficará a cargo do street dancer John Lennon da Silva e Coral da Gente, do Instituto Baccarelli. Promete.

