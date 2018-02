No almoço de Lula e Haddad com os governadores do Nordeste, domingo, em São Paulo, Aloizio Mercadante e Alexandre Padilha eram só elogios a Marta Suplicy. Lembrados por repórteres que os três são prováveis pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ambos saíram pela tangente.

Explicaram que, no momento, só têm cabeça para seus… ministérios.