Futuro à vista?

A morte da Kadafi não vai solucionar os problemas da Líbia. O país tem diferentes identidades culturais. O estrago, segundo se apurou junto a analistas, não será tão grande como o que aconteceu no Irã, com a morte de Saddam Hussein. Mas a passagem será mais dura na comparação com a transição recente ocorrida no Egito e na Tunísia.

É difícil prever o comportamento dos diversos clãs da Líbia em um cenário sem o ditador. O risco de guerra civil e fragmentação é grande. Segundo a Exclusive Analysis, renomada empresa de consultoria internacional, o fator tribal é preponderante. Portanto, de militares a islamitas, prevê-se todos em rota de colisão.