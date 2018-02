Álvaro de Souza, responsável pelas finanças da campanha de Marina, está em Washington participando da reunião do conselho da WWF Internacional. No entanto, ainda não voltou para seu cargo na WWF Brasil. De onde saiu para ajudar na disputa da senadora do verde.

