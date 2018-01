Ganha força, em SP, a ideia de todas as escolas de samba do Grupo Especial entrarem na avenida em 2014 com um único tema: a Copa do Mundo. Repetindo fórmula de 2004, quando homenagearam os 450 anos da capital paulista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.