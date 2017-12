Futebol design

Marina Torre Lobo, Adriana Helú e Carolina Oliveira são as arquitetas por trás da Triplex. O último desafio do trio foi transformar os camarotes do novo estádio Allianz Parque, futura casa do Palmeiras, em um lugar aconchegante e moderno, muito diferente dos tradicionais camarotes dos estádios brasileiros. “Fomos contratadas como escritório oficial de arquitetura de interiores da arena. Todas as áreas comuns do estádio, como vestiários e sala de imprensa, fomos nós que projetamos”, explica Adriana. “O primeiro camarote que decoramos foi o da WTorre; depois, todos os clientes que passaram por lá pediram algo parecido. Os espaços não serão usados só para ver jogos e shows, tem gente que vai marcar até reunião lá”, emenda Carolina. As moças são amigas de longa data e fundaram o escritório há três anos. Desde então, somam muitos cases de sucesso. É delas o projeto dos restaurantes Serafina, Benihana e Geiko-San, além de lojas no shopping JK e apartamentos descolados no eixo São Paulo-Rio-Buenos Aires. Curiosidade? “Sempre damos prioridade a móveis de designers brasileiros.”

