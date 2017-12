Tem artista plástico na SP-Arte Foto e fotógrafo se aventurando na 31ª Bienal. Yuri Firmeza, Armando Queiroz e Romy Pocztaruk, nomes fortes do evento que abre 6 de setembro, no Anhembi, terão obras expostas no JK Iguatemi a partir do dia 20.

Já Thomas Farkas, Geraldo de Barros e Gaspar Gasparian, ícones da fotografia moderna brasileira, estarão presentes na Bienal pelas mãos da galeria Luciana Brito.