Fusão por etapas

Historicamente a favor da criação de grandes empresas brasileiras que possam competir internacionalmente, Tarso Genro mostrou-se receptivo, anteontem, a um telefonema de Nildemar Secches, da Perdigão.

Segundo o executivo, o ministro aconselhou-o a manter as operações da Sadia e da Perdigão independentes no momento – coisa já decidida – para não atropelar os processos na Secretaria de Direito Econômico e no Cade. Garantiu tranquilidade e serenidade na análise.

