Fusão por etapas 3

As negociações para criação da Brasil Foods começaram no dia 6 de outubro de 2008, segundo Luiz Furlan. E, feliz com o resultado, ele dá título para os próximos capítulos: “Dois Homens e um Destino”.

Conta também que já separou recursos para comprar ações da nova empresa. “Não pude comprar nada nestes sete meses porque iria ser acusado de insider.”

