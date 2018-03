“Você é o Unibanco, e eu sou o Itaú. Juntos, nos completamos.” Com esse argumento, Nizan Guanaes convidou, mais uma vez, Paulo Borges para ser seu sócio, sábado, no Rio Summer.



A resposta pode ter sido dada na primeira fila do desfile da Raia de Goeye. Onde foi visto o atento Gabriel Felzenszwalb – da InBrands –, que acaba de comprar o SPFW.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.