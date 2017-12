Furgão and food

Já imaginou almoçar porco na brasa com arroz asiático, em pé, em plena calçada? Pois é essa a proposta do Buzina Food Truck, que começa a circular terça-feira pelas ruas de SP. Publicitários de formação e chefs por vocação, o brasileiro Márcio Silva e o norte-americano Jorge Gonzalez se juntaram para trazer ao Brasil a nova onda da comida de rua de NY – a cozinha artesanal. Para tirar a ideia do forno, eles se dedicaram à pesquisa das leis que regulamentam os trucks nos EUA e levaram o material à Câmara dos Vereadores – que estava prestes a aprovar a venda de comida de rua na capital paulista. O projeto, de Andrea Matarazzo, agora espera sanção de Haddad. “Queremos sair das quatro paredes, nos juntar ao cachorro-quente e trabalhar ao ar livre”, diz Márcio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.