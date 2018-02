Sensação do verão, o rapper Naldo vai fazer sua estreia nos EUA. O carioca, do hit Amor de Chocolate, será a atração musical do II Gala BrazilFoundation Miami, que acontece dia 26 de março, no Vizcaya Museum & Gardens. Os ingressos variam de US$ 1 mil a US$ 15 mil.

