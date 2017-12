Fundo do fundo

No burburinho da iniciativa privada em São Paulo – empresas e bancos – existe a certeza de que, se o MP aprofundar mesmo a investigação que desviou de recursos dos fundos de pensão, o escândalo pode superar o do petrolão. O montante vai depender do que prescreve ou não.

É fato que os fundos, segundo fontes com quem a coluna conversou e que entendem do assunto, sempre foram fonte de manipulação. Mas, na gestão do PT no Planalto, a estratégia montada por Luiz Gushiken, homem forte do governo Lula, abraçou praticamente todos os fundos de estatais.

Estrategista, Gushiken sabia muito bem que, sem dinheiro, não há poder.

Só a CPI dos Fundos de Pensão aprovou um relatório final, no semestre passado, sugerindo ao Ministério Público 353 indiciamentos, entre pessoas e instituições, apontadas como responsáveis por um prejuízo de R$ 6,6 bilhões a quatro fundos de pensão.

Entre os nomes da lista não constava o de Wagner Pinheiro, ex-Petros.

No processo que agora se desenrola, a atuação de Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal em Brasília, é acompanhada com lupa pela iniciativa privada.

Além da atuação na Zelotes e na Greenfield, o juiz lança quarta-feira livro técnico sobre a relação entre o novo CPC e as funções, vedações, poderes e deveres do juiz. No Espaço Cultural do STJ, em Brasília. Vale registrar que Vallisney também é poeta.