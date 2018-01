Fundadores de bloco de SP têm imagem usada por construtora

Fundadores do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta acionaram advogado depois de ver seus rostos no material de divulgação do empreendimento imobiliário “Olhar Augusta”, da Tegra Incorporadora, antiga Brooksfield.

Caio Mariano diz que “não houve autorização formal para uso de imagem e que seus clientes não descartam pedir indenização.

Construtora e advogado

divergem sobre foto

Carol Bueno, uma das fundadoras, viu que seu rosto estampa página inteira. “Pode causar confusão, sou arquiteta e não desenhei este prédio.” O marketing da Tegra procurou ontem Carol, constatou que ela desconhecia o uso de sua imagem. Ficaram de conversar.

A Tegra diz que o fotógrafo Frâncio de Holanda sabia que estava cedendo imagens para peça com fins publicitários. Mariano nega.

