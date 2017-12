Fundadora do Tinder lança no Brasil aplicativo com pegada ‘feminista’

Whitney Wolfe, uma das fundadoras do Tinder – que deixou a diretoria do aplicativo após ter sofrido assédio sexual por seu entgão sócio e namorado Justin Mateen – está trazendo para o Brasil o Bumble, um novo aplicativo de relacionamentos que tem como diferencial atribuir à mulher o primeiro passo no flerte – e que vale hoje US$ 750 milhões. “Um aplicativo feminista”, define Whitney. A seguir, melhores trechos da sua entrevista à coluna.

Como decidiu criar o Bumble?

Sempre fui contra o bullying praticado por adolescentes. O que tenho visto, com a ascensão das mídias sociais, é que as crianças não estão mais convivendo com o bullying no colégio, mas em seus celulares, em aplicativos como Instagram, Twitter e outras plataformas sociais. Depois que me desliguei do Tinder, estava com a ideia de criar uma rede social para mulheres jovens, até que recebi a proposta, por e-mail, do meu atual sócio, Andrey Andreev (fundador do Badoo). Ele disse: “Whitney, você conhece bem o mundo de relacionamento online. Por que não fazer o que você entende?”. Meu desejo era criar uma plataforma que defendesse o bem-estar da mulher e da ideia de Andreev nasceu o Bumble. O diferencial dele é que, nas abordagens, a mulher dá o primeiro passo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quais são as vantagens de a mulher dar o primeiro passo?

Se olharmos para os códigos sociais dos relacionamentos heterossexuais, o poder é quase sempre do sexo masculino. Eu queria dar poder às mulheres, criar conexões confiáveis e nivelar esse jogo. No Bumble, por ter a mulher dando o primeiro passo, o homem não sente rejeição ou agressão. Muito pelo contrário, ele se sente lisonjeado. Essa pequena mudança faz toda a diferença. Se tirarmos um pouco da pressão do homem e colocarmos a iniciativa a cargo da mulher, acredito que estamos dando um passo na direção certa. E, também, que estamos pela primeira vez criando um aplicativo de namoro que tem uma pegada feminista.

Em um mundo onde as mulheres ainda ganham menos que os homens, há dois anos você criou um aplicativo que vale U$ 750 milhões. Acha que as mulheres estão ganhando mais espaço no mundo tecnológico, conhecido por ser um ambiente masculino?

As mulheres têm ainda um longo caminho pela frente, no universo da tecnologia, mas acredito que houve progresso nos últimos anos. O mundo tecnológico pode parecer assustador, porque elas imaginam que precisam ser capazes de saber programar para serem aceitas. Isso é um equívoco. Eu não sabia como programar quando co-fundei o Tinder. Há muitas áreas dentro de uma empresa de tecnologia em que as mulheres podem contribuir e que não seja a área de codificação. Cada vez mais os jovens estão aprendendo como programar na escola. Acho isso incrível, um enorme passo na direção certa.

Nos últimos tempos, surgiram no Brasil campanhas, como ‘Meu Primeiro Assédio’, que trouxeram à tona, nas redes sociais, relatos de mulheres que sofreram assédios. Estamos evoluindo nessa discussão?

Com certeza. O lugar da mulher na sociedade está sendo discutido por todo o mundo. A globalização e a internet fizeram com que muita coisa mudasse muito rápido. Se olharmos para as mulheres no mercado de trabalho, podemos enxergar um grande avanço nos últimos cem anos. / SOFIA PATSCH