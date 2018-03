Fundador da John John abre nova marca de jeans

Expert no mercado jeans, João Foltran anuncia o lançamento de sua nova marca, a Motor Oil Denim, amanhã, na Oscar Freire. Fundador da John John – marca que vendeu para o grupo Restoque em 2011 – colocará todo seu know how na nova empreitada. “Vamos focar no Jeans Premium, usando tecidos e lavagens exclusivas”, conta o empresário. “Um dos grandes diferenciais será o Selvedge Denim, tecido italiano supersofisticado e rico em detalhes. É mais espesso que o jeans comum e tem maior vida útil e resistência a lavagens”, explica. A grife já nasceu com certificado internacional de qualidade, o Rivetto D’Oro.

