Fundação Iberê Camargo reduz horário de funcionamento

A Fundação Iberê Camargo anunciou, hoje, que reduzirá seu atendimento ao público, a partir do dia 30. O Museu passa a funcionar somente as sextas e sábados no período da tarde.

Na página oficial da instituição, a redução é justificada para “atualizar seu modelo de atendimento ao público externo, bem como o de captação de patrocínios”.

“Mesmo tendo construído uma trajetória de sucesso, a Fundação Iberê Camargo tem que acompanhar a dinâmica e os anseios do público visitante e de seus patrocinadores, a fim de assegurar um futuro ainda mais sustentável”, diz a nota oficial.