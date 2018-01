Fundação FHC poderá captar Lei Rouanet para manutenção de mostra

A Fundação FHC foi autorizada a captar, via lei Rouanet, cerca de R$ 2,5 milhões para manutenção e atualização do conteúdo da exposição permanente Um Plano Real: a História da Estabilização do Brasil.

A mostra – que está exposta na fundação e repassa o período da hiperinflação nos anos 80 e a estabilidade econômica – também ganhará mecanismos de acessibilidade.

Leia mais notas da coluna:

+ Susana Vieira: ‘Não posso aceitar o que o Brasil está vivendo’

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Grupo apoia reedição de biografias de Eugênio Gudin, Mario Henrique Simonsen e outros